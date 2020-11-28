Новый рекорд: Почти 3,7 тысячи человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 ноября 2020 года

Еще 3 695 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 28 ноября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге немного снизил свои темпы. Пока что пандемия продолжает устанавливать рекорды каждый день, однако уже не так стремительно, как в течение двух минувших недель. Так, на субботу, 28 ноября 2020 года, в Северной столице зафиксировано 3 695 новых зараженных коронавирусом. Это на 8 человек больше, чем днем ранее.

- С начала пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 118 515 человек. Из них полностью выздоровели 67 636 пациентов, 1 991 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 5 350 человек. За последние сутки подтверждено 70 летальных исходов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Напомним, что Смольный начал принимать жесткие меры, дабы остановить рост заражения. Специальные инспекторы проведут рейды по офисам и предприятиям города чьи сотрудники попали в число заболевших. Власти будут проверять, как работодатели соблюдают санитарные нормы.