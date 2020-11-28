Труп заместителя директора Дома детского творчества нашли в Приморском районе Санкт-Петербурга

Замдиректора Детского дома творчества Петербурга нашли мертвой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция и следственный комитет выясняет причину смерти 50-летней заместителя директора Дома детского творчества Приморского района. Тело женщины случайно нашел 28-летний местный житель в ночь на пятницу, 27 ноября 2020 года, и сообщил об этом в экстренные службы.

- В 3:16 часов 27 ноября в МВД через 112 поступило сообщение от жителя Приморского района о том, что он нашел труп женщины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело лежало у дома 3 по Карельскому переулку, за торговым павильоном. Полиция осмотрела труп и установила личность женщины.

Также правоохранители заметили, что у умершей был закрытый перелом скуловой кости справой стороны. Сумка и мобильный телефон находились рядом.

Сейчас тело умершей направлено в морг для установления причин смерти.