Гонщик утопил элитный Genesis в пожарном пруду на севере Санкт-Петербурга

Иномарка премиум-класса утонула в пруду на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Пожарный пруд в Лахте на севере Санкт-Петербурга стал настоящим местом притяжения для элитных автомобилей. Утром в субботу, 28 ноября 2020 года, гонщик на белом Genesis, машине премиум-класса, вылетел с дороги и угодил прямиком в водоем. Буквально пару месяцев ранее в этом же пруду утопила свой Mercedes звезда шоу "Каникулы в Мексике".

О произошедшем в социальной сети рассказали очевидцы, которые сам момент "погружения" машины в пруд не увидели, а стали свидетелями того, как автомобиль достают из воды.

- Помнится, там весной "Мерин" плавал уже, - отметил один из комментаторов.

- Там каждые два месяца кто-то плавает, - добавил местный житель.

Машину пришлось доставать пожарным Фото: СОЦСЕТИ

По предварительным данным, водитель элитной машины самостоятельно выбрался из салона и вышел на берег. Автомобиль доставать на сушу пришлось сотрудникам МЧС. На место прибыли сотрудники экстренных служб и вытащили Genesis из пруда. Отметим, что стоимость машины такой марки начинается от 2,4 миллионов рублей.

Как произошла авария, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.