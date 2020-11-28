Новый крытый каток с искусственным льдом откроется в Санкт-Петербурге

В Петербурге откроется новый крытый каток с искусственным льдом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге откроется новый каток с искусственным льдом. Ледовая арена расположится на улице Маршала Новикова и будет крытой, поэтому кататься можно будет в любую погоду и время года. Сейчас каток еще достраивают, сдача проекта планируется в конце декабря 2020 года. Ход строительства проверил губернатор Александр Беглов в субботу, 28 ноября 2020 года.

- Каток предназначен для занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию. Там также смогут кататься на коньках все желающие, - рассказали в Смольном.

Ледовую арену начали строить еще в 2014 году, за это время сменились три подрядчика из-за срывов сроков работ. В июне 2020 года был заключен контракт с компанией "Норд-Строй". Сейчас объект готов уже на 90 процентов.

В здании разместится ледовая арена с трибунами для 250 зрителей, медкабинет и другие необходимые помещения.