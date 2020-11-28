Зима начнется с гололеда и снега в Ленинградской области

Снег и гололед ожидается в Ленобласти в начале декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей о том, что конец осени и начало зимы в регионе выдастся не самым лучшим по погоде. С 29 ноября 2020 года и по 1 декабря в области ожидается снег, гололед и даже туман. При таких условиях повышается вероятность ДТП.

- 29 ноября и 1 декабря на территории Ленинградской области на дорогах гололедица. 30 ноября на территории Ленинградской области местами умеренный снег, мокрый снег, туман, - рассказали спасатели.

Автомобилистам рекомендуется во время гололеда и тумана ездить как можно медленнее и осторожнее. Пешеходам не забывать о том, что переходить дорогу можно только в специально установленных для этого местах.

В воскресенье, 29 ноября, в Ленобласти ожидаются заморозки до минус 5 градусов, ночью до минус 7 градусов. Днем местами пройдет мокрый снег. Ветер с северо-восточного сменится на юго-восточный до 3-8 метров в секунду.