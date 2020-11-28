Скейт-парк открылся под Коломяжским путепроводом в Санкт-Петербурге

В Петербурге под Коломяжским путепроводом открылся скейт-парк Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в субботу, 28 ноября 2020 года, открылся новый скейт-парк. Площадка разместилась под Коломяжским путепроводом. Мост стал крышей для парка, поэтому любители экстремальных видов спорта смогут здесь кататься в любую погоду. Инициаторами проекта стали местные жители, которые предложили его в рамках конкурса "Твой бюджет".

- Я рад, что нам по инициативе жителей удалось открыть уникальную площадку для экстремальных видов спорта. Скейт-парк построен под мостом, у него есть крыша. Здесь можно в любую погоду кататься на скейтбордах, велосипедах, роликах и самокатах, проводить соревнования, оттачивать мастерство, - сказал губернатор Александр Беглов на церемонии открытия.

На реализацию проекта было выделено 31,1 миллион рублей. Территория скейт-парка разделена на участки по сложности - и для начинающих, и для опытных спортсменов. Там же есть первый и пока что единственный в Петербурге памп-трек - специальная закольцованная трасса с чередованием ям, кочек, контруклонов.

Сейчас больших скейт-парков в Петербурге пока два. Второй находится на Введенской улице в Петроградском районе. Еще один планируется открыть в декабре этого года под мостом Бетанкура.