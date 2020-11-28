Ворону-футболистку играющую с мячом заметили в Санкт-Петербурге

На видео попала ворона-футболистка играющая с мячом в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге заметили ворону, которая увлекательно играла в футбол. В субботу, 28 ноября 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором птица пинает мячик, оставленный кем-то на детской площадке. Каркуша ловко толкала игрушку клювом, обходя все препятствия, чем привела в полный восторг детей, наблюдающих за ней в окно.

- Смотрите, она реально с мячом играет, - закричал ребенок на видео. - Она решила в футбол поиграть.

Тренировку ворона проводила в одиночестве, отогнав подальше остальных птиц, чтобы не мешали.

Ловкости и сноровке Каркуши можно только позавидовать. Птица легко "пробила гол" между кустами, не врезалась ни в одно препятствие, а в конце победно залетела на мяч.

- Да, она лучше мяч гоняет, чем наши футболисты из сборной, - подметили пользователи соцсетей.

- Контракт ей, пожалуйста, - пошутил один из комментаторов.