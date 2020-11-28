Два футбольных поля появятся на Парашютной улице в Санкт-Петербурге

На Парашютной улице Петербурга откроют два футбольных поля Фото: Олег ЗОЛОТО

На Парашютной улице Приморского района Санкт-Петербурга появятся два футбольных поля. В субботу, 28 ноября 2020 года, строящиеся объекты посетил губернатор города Александр Беглов. Кроме полей там сделают легкоатлетические дорожки, переносные трибуны для зрителей, спортивные площадки для игровых видов спорта.

- Строительство ведется за счет внебюджетных источников. После завершения работ футбольные поля будут закреплены за Центром физической культуры, спорта и здоровья Приморского района, - рассказали в Смольном.

Сейчас готовность объектов - около 75 процентов. Открыть их планируется в мае 2021 года.

На новых футбольных полях Приморский район сможет проводить крупные районные и региональные спортивные мероприятия с количеством участников и гостей до 25 тысяч человек. Также здесь круглый год смогут работать различные секции.