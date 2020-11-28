Грузовик снес бампер "Ауди" и врезался в такси в центре Санкт-Петербурга

Грузовик снес бампер "Ауди" на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная авария произошла днем в субботу, 28 ноября 2020 года, в центре Санкт-Петербурга. На пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка столкнулись грузовик "Форд" и легковушка "Ауди". Последняя после удара осталась полностью без переднего бампера. О произошедшем в социальной сети рассказали очевидцы ДТП.

- На перекрестке Лиговского проспекта и Кузнечного переулка грузовик с чизкейками снес бампер "Ауди", - написала очевидица.

Разбитая "Ауди" перекрыла трамвайные пути Фото: СОЦСЕТИ

На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что серьезно пострадали обе машины. "Форд" остался без левой фары, переднее колесо с водительской стороны вывернуло наружу. Кроме того, пострадала еще машина такси, в которую по инерции въехал грузовичок.

"Ауди" осталась совсем без переднего бампера. Обломки автомобиля раскидало по проезжей части.

Из-за аварии на проспекте затруднено движение. В том числе, остановились трамваи, так как на путях застряла легковушка.

О состоянии водителей автомобилей очевидцы не рассказывают. Аварией занимаются сотрудники ГИБДД.