Мужчина упал с моста Бетанкура в Санкт-Петербурге

Человек упал с моста Бетанкура в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге мужчина упал в Малую Неву с моста Бетанкура. Инцидент произошел в ночь на субботу, 28 ноября 2020 года. Падение человека в воду увидели очевидцы, после этого стали доноситься крики о помощи. Свидетели начали звонить в МЧС, однако не успели.

- Этой ночью очевидец заметил мужчину на мосту Бетанкура. Этот пешеход внезапно упал с моста и оказался в Малой Неве. Утопающий просил о помощи, а потом скрылся в воде, - пишет "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

После звонка, спасатели оперативно прибыли на место, начали осматривать реку, однако мужчину так и не увидели. Поиски велись в ночи, но результатов не принесло. Днем 28 ноября спасатели продолжили искать человека.

На данный момент не известно, было ли найдено тело, либо, возможно, мужчине удалось самостоятельно добрать до берега.