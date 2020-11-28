Машина сбила насмерть женщину на "зебре" на Парашютной улице в Санкт-Петербурге

Гонщица насмерть сбила пенсионерку на Парашютной улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На Парашютной улице в Санкт-Петербурге произошла трагедия. Вечером в субботу, 28 ноября 2020 года, пожилая женщина переходила дорогу и оказалась под колесами автомобиля. По словам очевидцев, старушка была на нерегулируемом пешеходном переходе, когда на нее налетела машина.

- На Парашютной на "пешеходнике" машина, женщина за рулем, сбила пешехода, он прямо к нам под колеса полетел, водитель успел вправо отъехать, - рассказала в соцсети женщина, которая в этот момент ехала на такси. - Жесть, я такого не видела еще никогда, очень сильный удар. Думаю, намертво сразу.

Другие очевидцы рассказывают, что от удара с пешехода сразу же слетела обувь, а тело сломало пополам.

- Машина летела на скорости больше 100 километров в час, - поведали свидетели.

На место сразу же приехала карета скорой. Однако врачам оставалось только констатировать смерть человека.