Тысячи людей пришли на концерт группы "Би-2" в Санкт-Петербурге в разгар коронавируса

Тысячи фанатов пришли на концерт Би-2 в Петербурге 28 ноября / Фото: instagram.com/viktorya.miheeva/

В Санкт-Петербурге в субботу, 28 ноября 2020 года, на арене СК "Юбилейный" состоялся большой концерт группы "Би-2" с симфоническим оркестром. В условиях пандемии в зале танцпол переделали в партер, поставив стулья. Но несмотря на попытку организаторов соблюсти все предосторожности, многие фанаты все равно в разгар концерта поснимали маски, чтобы подпевать любимым музыкантам. Судя по фотографиям и видео, опубликованным в сети, зрителей собралось не менее тысячи.

- В суровые времена танцпол превращается в партер, - написала на своей страничке одна из фанаток "Би-2".

На видео видно, как люди, стоя на расстоянии всего в нескольких сантиметрах друг от друга, машут руками музыкантам, аплодируют и танцуют.

Однако не все забыли про санитарные нормы. Многие зрители все же были бдительны и носили маски во время всего выступления.

Напомним, что накануне в Петербурге также состоялся концерт Басты, который тоже собрал тысячи зрителей.