Прогноз погоды на 29 ноября в Санкт-Петербурге: синоптики обещают тучи и гололед

Выходя на улицу, внимательнее смотрите под ноги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зима не торопится вступать в свои права в Санкт-Петербурге, но, похоже, все так или иначе к этому идет. Так, в воскресенье, 29 ноября, в Северной столице ожидается преимущественно облачная погода и похолодание днем до -2 градусов. Об этом «Комсомолке» сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Облачная погода. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем восточный, юго-восточный умеренный, - отмечают синоптики. - Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Между тем уже с понедельника, 30 ноября, температура незначительно повысится – до +1 градуса – но зато пойдет мокрый снег. А вот гололедица сохранится по меньшей мере до середины недели – так что вне зависимости от того, автомобилист вы или пешеход, будьте внимательны и осторожны.