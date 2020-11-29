Больше 37 000 человек обследовали на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Северная столица продолжает бороться с новой коронавирусной инфекций. Так, по данным оперативного штаба на воскресенье, 29 ноября, в Санкт-Петербурге обследовали на наличие заболевания 37 043 человека.

Под медицинским наблюдением находится 2 206 человек. Из них 31 - в обсерваторе, 1 789 - контактные, 386 - на самоизоляции, - уточнили в оперштабе. - Обработано 1 470 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге в последние три дня слегка сбавила темпы. Если до 26 ноября кривая на графике развития эпидемии неуклонно поднималась, то после этой даты она резко перешла практически в горизонтальную плоскость. Правда, с чем это связано – выходом города на плато или снижением количества тестов в выходные – специалистам еще только предстоит выяснить.