Евро, фунты стерлингов, кольца из белого золота и золотой кулон украли у пенсионерки из Санкт-Петербурга

Не известному пока злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В настоящий Клондайк попал, сам того не ведая, неизвестный преступник, который в минувшую субботу, 28 ноября, забрался в квартиру одного из домов на улице Софийской. Вора ждал богатый улов – общая сумма награбленного составила 1 036 000 рублей. Об инциденте «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Из квартиры похищено 400 000 рублей, 1 100 фунтов стерлингов, 3 000 евро, 1 000 долларов США, 3 колец из белого золота, одного кольца из белого и желтого золота, 2 золотых колец, золотой цепочки, золотого обручального кольца, золотой цепочки с золотым кулоном, 4 серебряных колец с бриллиантами, - уточнил источник.

Отметим, что жертвой грабителя, судя по всему, стала пенсионерка 1958 года рождения – по крайней мере именно она обратилась в полицию с заявлением о краже. В отношении пока не установленного злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4, пункт «б» - «Кража в особо крупным размере». Максимальное наказание, которое она предусматривает – лишение свободы на срок до десяти лет.