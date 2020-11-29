Полицейские со стрельбой задержали лихача в Московском районе Санкт-Петербурга

Чтобы задержать нарушителя, полицейским пришлось открыть стрельбу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Криминальный инцидент произошел 29 ноября около трех часов ночи в Московском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Московского проспекта и улицы Бассейной. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль под управлением 33-летнего мужчины. Но тот сигналам правоохранителей не внял и рванул прочь от поста. Полицейские на служебном авто пустились в погоню.

- На неоднократные требования полиции остановиться нарушитель не реагировал, продолжая двигаться с еще большой скоростью, тем самым совершая опасные маневры, угрожая безопасности другим участникам движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В соответствии с законом «О полиции» один из полицейских применил табельное оружие. Для остановки транспортного средства был совершен один предупредительный выстрел в воздух и три последующих в преследуемый автомобиль. В результате у дома 2 по Малодетскосельскому проспекту "Тойота" была остановлена.

Одна из пуль, выпущенных из табельного пистолета, задела водителя. Сотрудники ДПС оказали ему помощь и вызвали «Скорую». На данный момент лихач находится в больнице в состоянии средней тяжести.