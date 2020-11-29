Смольный нашел нарушения на концерте еще одного популярного исполнителя

Вполне вероятно, что организаторам массового мероприятия теперь будет грозить административная ответственность. Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга

Череда громких событий, связанных с организацией концертов во время эпидемии коронавируса, по-прежнему продолжает. Так, вслед за рэпером Бастой и рок-музыкантом Сергеем Чиграковым, больше известным фанатам как Чиж, проверка пришла на выступление знаменитой панк-рок группы «Бригадный подряд».

- Мероприятие проходло без согласования Комитета, - отметили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. - Выездная проверка с участием органов власти показала, что организаторами были нарушены действующие эпидемиологические правила и нормы постановления №121. В настоящее время ведётся работа по оформлению соответствующих протоколов.

Отметим, что обстановка в городе к проведению масштабных мероприятий, да еще и в замкнутом пространстве, мягко говоря, не располагает. Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге бьет рекорд за рекордом. Правда, в последние три дня ее динамика отчетливо снизилась. Но говорит ли это о долгожданном выходе на плато, судить пока рано.