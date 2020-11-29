Пенсионер насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Приморском районе Санкт-Петербурга

Мужчине, находившемуся за рулем, грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тяжелое ДТП случилось в минувшую субботу, 28 ноября, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на пешеходном переходе неподалеку от дома № 45 по улице Парашютная мужчина-водитель насмерть сбил женщину.

- Оба – и виновник аварии и погибшая – пенсионеры, - уточнили в ведомстве. – 1949 и 1946 годов соответственно. Инцидент произошел около пяти часов утра. От полученных в результате столкновения травм пострадавшая скончалась на месте.

На данный момент мужчина, из-за которого, предположительно, и случилась авария, находится под подпиской о невыезде. Ему грозит уголовное дело по части 3 статьи 246 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Максимальное наказание, которое она предусматривает – пять лет лишения свободы.