Александр Беглов поздравил петербурженок с Днем матери

День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

29 ноября в России отмечается один из самых светлых и добрых праздников – День матери. По такому случаю к петербурженкам, уже ставшими матерями или только готовящимися обрести радость материнства, обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Поздравительную речь он опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте».

- Интересно, что впервые День матери в Российской империи отметили именно в Петербурге – 1 декабря 1915 года, - написал губернатор. - Сегодня, более ста лет спустя, мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать материнство в нашем городе счастливым – увеличиваем расходы на детские программы, строим сады и школы, совершенствуем систему здравоохранения, создаем лучшие условия для развития и образования малышей. Поздравляю всех мам! Крепкого здоровья, благополучия, любви, заботы и внимания детей.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к поздравлениям!