Стало известно, сколько петербуржцы собираются потратить на Новый год

Средний новогодний бюджет петербуржцев - чуть больше 20 000 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зимние праздники – время не только подарков, мандаринов, «Голубого огонька» и долгожданных каникул, но еще и больших расходов. А особенно чувствительными они должны оказаться в этом году, когда кошельки россиян облегчила долгая самоизоляция. Впрочем, даже несмотря на это, в Санкт-Петербурге ожидаются одни из самых больших новогодних расходов – по словам специалистов компании SuperJob, уступать они будут только расходам москвичей.

- Самые скромные траты на праздники среди жителей мегаполисов запланировали волгоградцы: 14300 рублей, минус 5% за год, - отмечают специалисты. - В Красноярске и Екатеринбурге бюджеты «похудели» на 6% и составляют 18700 и 17000 рублей соответственно. Самые большие расходы ожидаются в Москве (в среднем 22600 рублей, +8% за год), Санкт-Петербурге (20700 рублей, +6% за год) и Самаре (20000 рублей, +8% за год).

Любопытно, к слову, что средний «праздничный» бюджет россиян по сравнению с прошлым годом практически не изменился – 18 000 рублей против 18 300.