Продавщица оплатила покупки картой забывчивого покупателя в Санкт-Петербурге

В отношении ушлой продавщицы уже возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оплатили покупки – убедитесь, что вернули банковскую карточку в карман или кошелек. Это простое правило в минувшую субботу, 28 ноября, не выполнил 73-летний мужчина из Санкт-Петербурга – расплатившись в магазине, он просто оставил карточку на кассе и пошел домой. Чем не замедлила воспользоваться ушлая кассирша.

- После возвращения домой заявитель обнаружил отсутствие своей карты и получил уведомления о списании несколькими транзакциями денежных средств в сумме 3 389 рублей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Благо, дедушка тоже оказался не лыком шит и в магазин вернулся уже вместе с сотрудниками полиции. Там-то вся история и вскрылась. В итоге карточку дедушке вернули, а вот с продавщицей так просто все не кончится. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде. Против нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 – «Кража денежных средств с банковского счета». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до шести лет лишения свободы.