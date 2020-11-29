Водитель каршеринга снес забор и «припарковался» в парке Екатерингоф

На переднем плане хорошо различим кусок выломанного забора. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Водители каршеринговых автомобилей и их странная привычка завершать поездку на арендованной машине где угодно – от тротуара до газона и даже чистого поля – уже давно стали притчей во языцех. Но герой нового инцидента, произошедшего в Северной столице в воскресенье, 29 ноября, переплюнул всех. О случившемся рассказали очевидцы в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Почти как своя, только за мойку и бензин платить не надо, но парковку все же искать приходится, - отметили свидетели инцидента. - Пользователь каршеринга решил проблему с парковочным местом, снеся забор на входе в парк Екатерингоф, с Перекопской улицы.

Судя по всему, автомобиль простоял в парке довольно долго: первые фотографии импровизированной «парковки» появились еще ночью, а следующие – уже поздним утром, когда рассвело. На фото видны несколько людей, одетых в форму сотрудников правоохранительных органов. Судя по всему, нерадивого водителя теперь ждет серьезное разбирательство.