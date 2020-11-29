Петербургские медики отправились помогать коллегам в поликлиниках Карелии

"Медицинский десант", отправленный в Карелию - ординаторы университетов Печникова и Павлова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый «отряд» медиков прибыл в воскресенье, 29 ноября, в Карелию – один из регионов, где на данный момент складывается самая неблагополучная ситуация с коронавирусом. Об этом на своей личной странице «ВКонтакте» рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

- Ординаторы медицинских университетов имени Мечникова и Павлова откликнулись на мою личную просьбу: помочь городским поликлиникам Петрозаводска, испытывающим недостаток кадров, - отметил чиновник. - В первой и четвертой поликлиниках много врачей находятся на больничном, поэтому питерские специалисты будут направлены именно в эти учреждения.

По словам Охлопкова, все врачи – специалисты разных профилей. Но работать они будут в терапии, поскольку на данный момент это самое востребованное направление. Медиков разместят в санатории «Марциальные воды» и обеспечат их двухразовым горячим питанием.