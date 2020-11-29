7 % чиновников в Смольном заразились коронавирусом

7 % для Смольного - не такая уж большая цифра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая коронавирусная инфекция, спровоцировавшая в Северной столицу эпидемию, каких еще не бывало в новейшей истории, не обошла стороной и городскую администрацию. Как рассказали «КП-Санкт-Петербург» в комитете государственной службы, с 1 апреля 2020 года COVID-19 заразились 7 % чиновников Смольного.

- Тенденция зависимости количества заболевших от направления деятельности подразделения администрации не наблюдается, - уточнили в ведомстве.

При этом пресс-служба комитета отдельно отмечает: 7 % - не такая большая цифра, как можно было бы подумать. Скорее, наоборот – особенно с учетом того, что в Смольном соблюдаются все необходимые меры безопасности: проводится ежедневная термометрия и санитарная обработка помещений, сотрудники передвигаются по зданию только в медицинских масках, а при возникновении симптомов ОРВИ – вовсе не допускаются на рабочие места.