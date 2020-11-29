7,5 % свободных коек для больных коронавирусом осталось в Санкт-Петербурге

По словам Дмитрия Лисовца, количество госпитализаций всегда падает в выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на утро воскресенье, 29 ноября, в петербургских стационарах осталось свободно 822 койки для больных коронавирусом из 10 846. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- На этой неделе в Петербурге увеличилось количество госпитализаций на 9,2 процента по сравнению с предыдущей неделей. За неделю в перепрофилированные стационары поступило 5 486 больных, - отметил Лисовец. - 25 ноября был зафиксирован абсолютный рекорд госпитализаций с начала пандемии – 917 человек, что создает беспрецедентную нагрузку на стационарную службу города.

Между тем, по словам чиновника, в панику впадать не следует: количество коек традиционно сокращается именно в выходные за счет сравнительно небольшой выписки. Тем не менее в Петербурге планируется дальнейшее перепрофилирование медицинских учреждений для приема больных с коронавирусом.