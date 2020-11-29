Волонтеры отмыли вековую грязь в историческом доме Бака в Центральном районе Санкт-Петербурга

В будущем волонтеры и жители дома планируют провести еще несколько подобных встреч. Фото: Фонд сохранения исторического наследия "Внимание"

Жители исторического дома Бака на Кирочной улице в Санкт-Петербурге вместе с волонтерами проекта «Двери с помоек» провели негромкую, но очень полезную и добрую акцию. В воскресенье, 29 ноября, они собрались вместе, чтобы отмыть от вековой грязи напольную плитку нижней «воздушной галереи», которая соединяет два крыла здания. Об этом сообщил фонд сохранения исторического наследия «Внимание».

- Основной задачей стала уборка вековой грязи, удаление капель масляной краски и окаменелой жвачки, - рассказали представители фонда. – Кроме того, Участники очистили самые трудные бордюры, а в конце полностью помыли пол.

Результат, как говорится, виден невооруженным глазом: галерея стала выглядеть свежее и даже будто бы современнее. В фонде «Внимание» отмечают, что это – не последнее подобное мероприятие. Активисты из дома Бака и волонтеры планируют провести еще несколько «встреч чистоты» в обозримом будущем.