Мокрый снег и гололедицу ждут в Ленобласти в начале недели

Мокрый снег, а под ним - слой льда. Самое опасное сочетание. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Министерство чрезвычайных ситуаций по Ленинградской области дало традиционный прогноз на начало новой рабочей недели. И он, откровенно говоря, большого оптимизма не внушает. По словам представителей ведомства, в регионе в понедельник, вторник и среду – 30 ноября, 1 и 2 декабря соответственно – ожидаются гололедица и мокрый снег.

- Примите меры для снижения вероятности получения травмы, - посоветовали жителям Ленобласти в ведомстве. - Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой.

Конечно, осторожнее следует быть и не дорогах: не перебегать проезжую часть в неположенном месте, внимательнее смотреть по сторонам. Это же касается и автомобилистов – в особенности тех, кто пока еще не успел «переобуться» в зимнюю резину.