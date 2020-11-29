Зараженный коронавирусом подросток сбежал из больницы в Ленобласти

Беглеца уже ищет полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Гатчинском районе Ленинградской области вот уже почти сутки ищут подростка, сбежавшего из медицинского учреждения. Ситуация не была бы такой тревожной, если бы беглец – ученик восьмого класса – не находился ранее в «ковидном» стационаре с диагнозом «коронавирусная инфекция».

- По предварительной информации, побег он совершил в минувшую субботу, 28 ноября, около 23:00, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах. – Известно, что мальчик состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В настоящее время беглеца активно ищет полиция. Не исключено, что, покинув стены «коронавирусного» стационара, он отправился домой – в один из соседствующих в Гатчиной поселков.

Напомним: пожалуй, самой известной «ковидной беглянкой» является 32-летняя петербурженка по имени Алла. В феврале ее поместили в Боткинскую больницу после возвращения из Китая. Однако Алла долго в герметичном боксе задерживаться не стала – замкнула электронный замок и отправилась на свободу.