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Спорт

Артем Дзюба вернется в сборную России в качестве капитана

Ждать этого следует уже очень и очень скоро, пообещал главный тренер сборной Станислав Черчесов
Сергей ВОЛЧКОВ
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Нападающий петербургского «Зенита», Заслуженный мастер спорта и, пожалуй, один из самых известных футболистов России Артем Дзюба уже совсем скоро вернется в сборную России – и вернется в качестве капитана. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» главный тренер сборной Станислав Черчесов.

- Он вернется в марте в сборную и вернется в качестве капитана, - заявил Черчесов. - Есть вопрос, и есть на него правдивый ответ.

Напомним: ранее Артем Дзюба пропустил сбор, чтобы, по словам главного тренера «прийти в себя». Напомним: несколько недель назад интернет облетело скандальное видео, на котором нападающий «сине-бело-голубых» на камеру занимается самоудовлетворением. Как выяснилось позже, видео обманом выкрали с личного телефона Дзюбы, а его самого – шантажировали огромными деньгами, чтобы интимный ролик не утек в сеть.