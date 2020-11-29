Петербурженка София Феськова заняла десятое место на «Детском Евровидении-2020»

София Феськова выступала на конкурсе с песней "Мой новый день". Фото: Скриншот видео

Несколько минут назад завершился международный конкурс исполнителей «Детское Евровидение-2020». Россию на нем представляла 11-летняя София Феськова – участника проектов «Голос.Дети», лауреатка премий «Голоса России» и «Звездопад талантов». На отборочном этапе София просто покорила жюри песней «Мой новый день». Однако на самом конкурсе удача Софии, к сожалению, не улыбнулась.

- Победителем «Детского Евровидения-2020» стала певица Валентина из Франции – она получила от зрителей 112 баллов! – сообщило жюри. – Второе место заняла Каракат Башанова из Казахстана, а на третьем оказалась Солеа из Испании.. Россия и София Феськова заняли десятое место.

Любопытно, что в этом году конкурс из-за пандемии проходил в онлайн-формате. Участники никуда не выезжали, а номера представляли по видеосвязи со студией в Варшаве.

Тем не менее, как верно заметили члены жюри, рейтинговая таблица ни на что, по большому счету, не влияют – все дети сегодня так или иначе стали победителями. Редакция издания «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» поздравляет Софию с очередным высоким достижением!