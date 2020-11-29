В МЧС рассказали о пострадавших во время взрыва в жилом доме во Всеволожске

Людей эвакуировали из подъездов. Фото: предоставлено читателем "КП-Санкт-Петербург"

У спасателей МЧС Ленинградской области выдалась тяжелая ночь. В воскресенье, 29 ноября, в городе Всеволожск в микрорайоне Южный в одной из многоэтажек прогремел взрыв. Как рассказали "КП-Санкт-Петербург" очевидцы, ударной волной осколки стекол и мебели разметало на расстояние по меньшей мере в 50 метров.

- В 21:40 поступила заявка о пожаре, - рассказали в региональном управлении МЧС. - По прибытии на место было установлено, что горит квартира, огонь охватил площадь в 10 квадратных метров.

Пожар оперативно потушили. В настоящее время специалисты пытаются выяснить, что привело к ЧП. Одна из версий - взрыв газового баллона. Однако ее ставят под сомнение, поскольку многоэтажка не была газифицирована. По предварительной информации в результате ЧП никто не пострадал.