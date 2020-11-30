Стали известны последствия взрыва в жилом доме во Всеволожске

Обломки и осколки разбросало на расстоянии в 50 метров от места взрыва. Фото: предоставлено читателем "КП-Санкт-Петербург"

Взрыв, произошедший в минувшее воскресенье, 29 ноября, в одном из жилых домов Всеволожска, дорого обойдется и хозяевам злополучной квартиры, и их соседям. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ущерб нанесен огромный.

- В квартире 204 (той самой, где произошло ЧП - прим.ред.) повреждены чердачное перекрытие,межкомнатная перегородка,ограждение лоджии, - написал губернатор. - Между квартирам 203 и 204 межквартирная перегородка, квартира 205 трещины на межкомнатных перегородках .На месте происшествия работают спасатели, погибших и пострадавших в поверженных квартирах не обнаружено.

МЧС информацией о пострадавших также не располагает - за медицинской помощью обратились лишь несколько жильцов, и те по своей инициативе. Согласно одной из версий, причиной инцидента мог стать взрыв газа. Сообщается также, что деньги на ремонт пострадавших квартир выделит администрации Ленинградской области.