Мокрый снег и гололед обещают в Санкт-Петербурге 30 ноября

В Петербурге в понедельник будет небольшой снег и до +2 тепла. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последний день календарной осени окажется в Санкт-Петербурге не особо холодный и не слишком снежным. Синоптики, конечно, обещают осадки, но если мокрый снег и покроет землю, то к вечеру наверняка уже стает.

- 30 ноября в Санкт-Петербурге ожидается небольшой, умеренный снег и мокрый снег. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от -2 до +2 градусов. На дорогах гололедица, атмосферное давление будет понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

На 7:40 утра в Северной столице прохладно, дует еле заметный восточный ветер, скоростью 1-2 метра в секунду. Давление составляет 767,58 мм ртутного столба, а влажность достигает 92%.

Что касается погоды на 1 декабря, то в ближайшие два дня синоптики прогнозируют практически такую же ситуацию, как и в нынешний понедельный. С мокрым снегом и гололедом, а также температурой около ноля градусов.