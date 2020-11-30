Циклон «Ундина» накроет Санкт-Петербург, прогнав «Таню»

"Ундина" принесла в Петербург облачность и осадки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одна «дама» в Санкт-Петербурге сменит другую. Циклон, получивший имя «Ундина», придет в Петербург из Европы, прогнав другой циклон - «Таню», властвовавшую в городе последние дни. Они, как две настоящие женщины, не смогли ужиться в одной «квартире». Впрочем, кардинально погоду это не изменит.

- В последний день ноября на погоду начнет оказывать влияние очередной североатлантический циклон, названный нашими немецкими коллегами «Ундина». Медленно приближаясь с северо-запада, он будет закрывать небо плотными облаками и вызовет небольшие осадки, - сообщает на страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Стараниями «Ундины» температура воздуха в понедельник в Петербурге составит +1…+3 градуса, по области -1…+4. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.