Губернатор Ленобласти проведет совещание по ЧП во Всеволожске

Двор дома во Всеволожске завалило обломками. Фото: vk.com/spb_today

Губернатор Ленинградской области проведет экстренное совещание по ЧП во Всеволожске, где из-за взрыва газового баллона, были повреждены три квартиры в жилой многоэтажке. Вместе с Александром Дрозденко на место инцидента приедут и проектировщики здания, чтобы оценить масштаб разрушений.

- В 9:00 губернатор здесь проводит совещание, будет полностью рабочая группа, все специалисты, включая застройщика и проектировщика, - заявил накануне глава Всеволожского района Андрей Низовский.

Напомним, что взрыв, предположительно баллона с газом, произошел около 21:40 29 ноября. Волна разнесла балкон на последнем, 12-м этаже здания, после чего в квартире начался пожар.

Людей из подъезда эвакуировали, однако позднее почти все разрешили вернуться назад. Опасными для проживания признали три соседние квартиры. Их обследуют сегодня.

Кроме одного ребенка, получившего порезы осколками стекла, пострадавших не оказалось. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.