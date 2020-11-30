Новые налоговые льготы для инвесторов рассмотрят депутаты Санкт-Петербурга

Новые меры поддержат экономику и пополнят казну Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сразу два законопроекта о поддержке инвестиций в петербургскую экономику рассмотрят депутаты на заседании 2 декабря. Обе инициативы коснутся региональных инвестпроектов – производств, в которые вкладывают от 50 миллионов рублей в течение трех лет либо от 500 миллионов – за пять лет. Исключение составят только переработчики нефти и газа и производители подакцизной продукции.

– Эта мера улучшит инвестиционный климат в городе, поддержит промышленность и стимулирует деловую активность, – отмечает председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – Положительный эффект будет быстро заметен на показателях петербургской экономики и индексе промышленного производства.

Оба законопроекта разработал и внес на рассмотрение парламента Смольный. Первый документ предлагает зачислить в реестр региональный проектов обрабатывающие производства. Таким образом, поддержку получат вложения в реальный сектор экономики.

Второй проект закона установит для участников инвестпроектов дополнительные льготы: ставку налога на прибыль хотят снизить до 10 процентов, а от налога на имущество, по которому идут капиталовложения, и вовсе освободят. Так как льготы применят только к вновь созданным производствам и выпуску новой продукции, мера подтолкнет к появлению новых предприятий и, как следствие, к росту налоговых поступлений в бюджет, который в пандемию отчаянно нуждается в средствах.