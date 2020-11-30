Зимние рейсы в Анапу, Геленджик и Грозный появятся в Пулково

Из аэропорта Пулково откроются зимние рейсы в Анапу, Геленджик и Грозный Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В аэропорту Пулково начинает действовать зимнее расписание полетов. Как стало известно в понедельник, 30 ноября 2020 года, авиакомпания Utair начнет выполнять три новых рейса. При этом на направлении в Геленджик она станет уникальным перевозчиком в зимнем расписании Санкт-Петербургского аэропорта.

- Первые полеты начнутся в Грозный с 5 декабря. Рейсы в столицу Чечни будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 11:20 часов, - рассказали в "Воздушных воротах" города.

С 7 декабря самолеты начнут летать в Анапу по вторникам и четвергам. Вылет из Северной столицы назначен на 12:50 часов.

Рейсы в Геленджик авиакомпания начнет выполнять с 11 декабря каждую неделю по пятницам в 10:50 часов.

Зимнее расписание полетов будет действовать до конца марта 2021 года.