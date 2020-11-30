Еще 3691 человек заболел коронавирусом за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге

Еще 3691 человек заболел коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 3691 случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Такие данные приводит общероссийский Опреативный штаб. И надо сказать, что это первый день в городе за два с лишним месяца, когда заражаемость пошла на спад.

- По состоянию на утро 30 ноября в России зафиксировано еще 26 338 новых заражений коронавирусной инфекцией. В том числе 6511 – в Москве и 3691 – в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что суточная заражаемость пошла вниз и по стране в целом. В России снижение отмечено с 29 ноября, а в Петербурге – с 30-го.

Прошлый раз падение в городе было отмечено еще в сентябре, когда за сутки фиксировалось около 200 новых случаев коронавируса. Возможно, нынешняя стабилизация говорит о выходе на долгожданное «плато», после которого число новых больных начнет снижаться.