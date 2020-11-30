«Похититель Рождества» украл елку в Мурино

Жители Мурино разыскивают "Похитителя Рождества". Фото: vk.com/9kino.live

В Мурино объявился свой Гринч, похититель Рождества, который стащил елочку у жильцов дома 10/1 на Охтинской аллее. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Судя по записи, опубликованной в группе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте», мужчина целенаправленно идет к миниатюрной зеленой красавице то ли с мешком, то ли с пакетом, а потом вырывает деревце и быстро уходит с места.

Воровство произошло в три часа ночи, поэтому очевидцев происшествия не было. Зато на утро жильцы дома возмутились и решили проверить камеры, чтобы установить, кто именно украл у них предновогоднее настроение.

- Охтинская аллея 10/1. Вырвали голубую ель с клумбы. Может быть, кто-то узнает «героя»? – обращаются жители многоэтажки к другим горожанам.

В других популярных сообщества Санкт-Петербурга во «Вконтакте» даже публикуют номер заявителя, а значит, воришку явно хотят найти и наказать.