Мертвую влюбленную пару нашли в квартире на Лиговском проспекте

Мертвого молодого человека и его девушку обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мертвую влюбленную пару обнаружили накануне в квартире одного из домов на Лиговском проспекте. В полицию обратился отец дочери и попросил разыскать ее, так как она не выходила на связь в течение трех дней. Как оказалось, она проводила время со своим молодым человеком, а потом пропала. Полиция направилась в квартиру, в которой проживала пара, но никто не открывал дверь. На помощь пришли сотрудники МЧС, вскрывшие вход. Внутри находились два трупа.

- Предположительно, 22-летняя девушка и 20-летний мужчина умерли от передозировки наркотиков. Со слов судмедэксперта их смерть наступила примерно 2 дня назад. Дверь в квартире закрыли изнутри. Трупы направлены в морг для установления точной причины смерти, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Следственно-оперативная группа помимо отпечатков изъяла с места коробку с таблетками, пластиковую трубку, карточки с белым порошком и два пакетика с тем же веществом. Все направили на исследование.