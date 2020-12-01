Петербуржец отбил 13-летнюю дочь от похотливого прохожего

Похотливый прохожий пристал к 13-летней девочке и получил по лицу от ее отца в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцу удалось отбить 13-летнюю дочь от похотливого бородатого прохожего на перекрестке улиц Композиторов и Прокофьева. Вечером 29 ноября неизвестный мужчина пристал к семикласснице, интересовался ее жизнью и спрашивал номер телефона. В какой-то момент он даже провел пальцем по логотипу на футболке, который находился в районе груди девочки. К счастью, рядом оказался отец школьницы. Он, мягко говоря, удивился увиденному.

- Мужчина набросился на собеседника дочери с кулаками. От нескольких ударов тот упал на землю и достал нож, чтобы скрыться с места. Как рассказывает отец, никаких угроз злоумышленник не высказывал – просто выиграл время и сбежал. После этого папа девочки написал заявление в полицию, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам отца семиклассницы, приметы похотливого незнакомца следующие: борода, темные волосы, рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, был одет в черный пуховик с капюшоном.