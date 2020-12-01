Обгоревшая при пожаре в хосписе беременная собака успешно родила

Собака Матильда, серьезно обгоревшая при пожаре в хосписе в Ленобласти, успешно родила пятерых щенят. Фото: vk.com/spbvasilek

Обгоревшая при мощном пожаре в хосписе собака Матильда успешно родила пятерых щенят. Напомним, беременная бедолага оказалась на привязи посреди пылающего здания в городе Тосно Ленинградской области. Из людей тогда никто не пострадал, благо всех эвакуировали, а вот про собаку все позабыли. У Матильды обгорела морда, шея и живот. Врачи решили не делать аборт и дождаться естественных родов и попутно лечить животное. К счастью, все закончилось благополучно.

- Дорогие мои, я поздравляю вас с Днем матерей! Матильда родила прекрасных щенков, она сделала нам такой подарок. Поздравляем вас, - объявили радостную новость в группе приюта Дом «Василек» во «Вконтакте», где взяли собаку на попечительство.

Ранее волонтеры подыскивали другую кормящую собаку, чтобы щенки не остались без молока. Медики ссылались на то, что из-за обгоревших сосков Матильда сама не сможет позаботиться о детках.