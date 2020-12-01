Погода на 1 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге: Зима начнется со снега и гололеда

"Комсомолка" узнала, какой будет погода на 1 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. Прогнозируется, что официальная зима начнется, как и полагается, со снега – правда, все-таки с мокрого, так что сугробов в городе ожидать не стоит. Автомобилистам стоит опасаться гололедицы.

- 1 декабря в Санкт-Петербурге будет небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 2 градусов по Цельсию, а днем от 0 до +2 градусов. Ночью и утром на дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, а днем – слабо повышаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что мокрый снег выпадет и в Ленинградской области. Там зима начнется с облачной погоды и все тех же перепадов температуры.