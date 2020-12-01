Петербуржцев предупредили об увольнениях перед новогодними каникулами

Некоторым петербуржцам грозит увольнение перед Новым годом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не самый приятный подарок на Новый год могут получить некоторые жители Санкт-Петербурга, занятые в отраслях, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса. Непростая экономическая ситуация может заставить работодателей отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска или вовсе уволить.

- Компании, которых в принципе дела идут не очень хорошо, будут расставаться с работниками, чтобы не платить им в новогодние каникулы. Другие же переведут их на сдельную оплату труда или будут «резать» штат, - пишут «Невские новости» со ссылкой на экспертов рынка труда.

Прозе всего избавиться от сотрудников, которые работают «по-черному», то есть без оформления. Чуть сложнее с официально нанятыми сотрудниками, но и тут человека могут попросить написать заявление по собственному желанию или перевести на малооплачиваемую должность.

Чтобы защитить свои права, надо знать Трудовой кодекс, а при конфликте обращаться в Трудинспекцию и прокуратуру.