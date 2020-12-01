«Шевроле» облили масляной краской из банки в Невском районе Петербурга

На Народной улице "Шевроле" облили краской. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль жителя Петербурга Руслана пострадал от рук неизвестных хулиганов. Вечером 30 ноября они облили старенький «Шевлоле» масляной краской из банки. Белое пятно расползлось по всей машине. Теперь ее придется долго оттирать растворителем.

- У дома 16 залили краской припаркованный «Шевроле Ланос». Заявление в полицию написано, - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» расстроенный хозяин иномарки.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что это могла быть месть за «кривую» парковку, однако местные жители заверили, что автомобиль стоял в кармане вдоль народной улицы, как и остальные.

- Вариантов-то куча, на самом деле: коллекторы, бывшие спутницы жизни, да много кто еще из потенциальных врагов, знающих номер и внешний вид авто, - пишут петербуржцы.

А другие предполагают, что владелец машины мог оказаться алиментщиком или стал жертвой обычных хулиганов: «аж белой краски не пожалели, которая всегда пригодится в хозяйстве».

Отметим, что по недавнему исследованию, Невский район стал одним из самых криминальных в Санкт-Петербурге.