В Ленобласти поймали серийных автоугонщиков и нашли похищенный «Мицубиси»

Угнанный в Петербурге "Мицубиси" нашли в садоводстве во Всеволожском районе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Оперативники петербургского Главка пришли «в гости» в частный дом в одно из садоводств Всеволожского района Ленобласти. Стражей порядка привели туда поиски угнанной иномарки. Там же были найдены и предполагаемые похитители – двое 34-летних мужчин. Оба – нелегальные мигранты.

- Полицейским достаточно быстро удалось выйти на след автоугонщиков при расследовании кражи автомобиля «Мицубиси Аутлендер», похищенного 26 ноября 2020 года на улице Тельмана в Невском районе Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате обыска в гараже была найдена сама похищенная иномарка с родными и уже приготовленными на подмену номерами. Здесь нашлись приспособления для угонов, так называемые «свертки» для автозамков. И другие приспособления.

Следователи уверены, что задержанные перебивали номера на кузовах машин, а потом перепродавали их в другие регионы по подложным документам.

Дело заведено по статье «Кража», виновным грозит до 10 лет тюрьмы.