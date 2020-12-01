Более 31 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 31 тысяча петербуржцев сдали тест на коронавирус за минувшие сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Горожане активно сдают тесты для определение наличия инфекции. Так, по данным Смольного на вторник, 1 декабря 2020 года, за последние сутки были обследованы более 31 тысячи горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31487 человек. Под медицинским наблюдением находится 2469 человек. Из них 59- в обсерваторе, 1721 - контактные, 689 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

На данный момент в городе на Неве коронавирусом болеют почти 50 тысяч человек.

Напомним, что накануне число заболевших в Петербурге впервые за два месяца пошло вниз. Однако говорить о спаде эпидемии еще рано.

Также с 1 декабря в Северной столице вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. Они касаются развлечений - посещения театров, кино и концертов.