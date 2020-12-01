Бомж разгромил памятник Узникам нацизма в Санкт-Петербурге

Пьяный бомж разгромил памятник "Узникам нацистских концлагерей" в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина разгромил памятник Узникам нацизма, установленный на проспекте Ленина. В восьмом часу вечера в понедельник, 30 ноября 2020 года, в полицию обратился бдительный петербуржец, который рассказал, что какая-то компания бьет бутылки о монумент. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Приехав к памятнику, полицейские обнаружили пьяного 31-летнего мужчину без определенного места жительства. Его задержали по подозрению в вандализме, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Вокруг памятника после действий хулигана были разбросаны цветы, валялись осколки разбитых бутылок и была разломана плита.

У мужчины изъяли наконечник от молотка, марлевые салфетки и спрей от насморка.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.