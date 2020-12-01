Лося сбил насмерть поезд "Санкт-Петербург - Сосново"

Поезд сбил насмерть лося в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области сотрудники дорожной полиции проводят проверку в связи с гибелью дикого животного на железнодорожных путях. В 23:20 часов понедельника, 30 ноября 2020 года, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на перегоне 39 километра в Грузино сбили лося.

- Прибыв на место, правоохранители выяснили, что животное попало под поезд "Санкт-Петербург - Сосново". От мощного удара лось погиб на месте, - сообщили в управлении МВД на транспорте.

Из-за смертельной аварии на железной дороге создалась задержка движения поездов на 43 минуты. На данный момент перегон уже работает в штатном режиме.

- Информация передана в органы по охране, контролю, использованию объектов животного мира Всеволожского района. Сотрудниками Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте по факту гибели животного проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - добавили в полиции.