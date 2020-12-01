Старые «Жигули» и древнюю «Ауди» угнал 30-летний безработный петербуржец

Полицейские нашли угонщика старых легковушек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские сыщики смогли по горячим следам раскрыть угон двух старых легковушек. Особенность преступления в том, что обе машины похитил один и тот же человек, а сами автомобили оказались скорее автохламом, нежели ценным имуществом.

- 31 октября поступило заявление о хищении автомобиля ВАЗ-21053 от дома 72/2 по пр. Луначарского. 9 ноября в полицию поступило сообщение от владельца об угоне «Ауди-80» от дома 13 по Придорожной аллее, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А 30 ноября в Рабфаковском переулке был задержан и подозреваемый в угонах. Им оказался безработный 30-летний житель Санкт-Петербурга, который уже имеет шесть судимостей за кражи и прочие преступления.

Обе машины также нашлись, причем, что удивительно, в целости. «Ласточки» уже переданы владельцам под сохранную расписку.